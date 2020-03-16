РИАМО - 16 мар. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что снова станет мамой, она отметила, что это является благословением для нее, сообщает Газета.ru.

Симоньян забеременела по истечении четырех месяцев после родов.

«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна», — написала Симоньян в Instagram.

Она отметила, что это благословение для нее свыше и об аборте и речи не идет.

Этот ребенок будет четвертым в семье Симоньян и ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Их дети – шестилетняя Марьяна, пятилетний Баграт и рожденная 19 октября 2019 года Маро.