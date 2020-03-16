РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Мусор от дома на улице Сходненской в деревне Путилково Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».
Пользователь сообщил, что контейнеры, установленные возле дома №17 на улице Сходненской, переполнены.
«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение и сообщает, что по состоянию на 16 марта вывоз отходов по указанному адресу осуществлен», – сказал исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.
Он добавил, что согласно графику, вывоз твердых коммунальных отходов должен осуществляться ежедневно, вывоз раздельно накопленных отходов – раз в три дня.
«Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке УК», – указал Козлов.
Он принес гражданину извинения за доставленные неудобства.
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