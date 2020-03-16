РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Мусор от дома на улице Сходненской в деревне Путилково Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что контейнеры, установленные возле дома №17 на улице Сходненской, переполнены.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение и сообщает, что по состоянию на 16 марта вывоз отходов по указанному адресу осуществлен», – сказал исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он добавил, что согласно графику, вывоз твердых коммунальных отходов должен осуществляться ежедневно, вывоз раздельно накопленных отходов – раз в три дня.

«Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке УК», – указал Козлов.

Он принес гражданину извинения за доставленные неудобства.