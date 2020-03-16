РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 мар. Выставка-ярмарка товаров от предпринимателей из разных регионов России пройдет в микрорайоне Львовский Подольска с 27 по 29 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Тематическая ярмарка для жителей и гостей Подольска пройдет на территории округа с 27 по 29 марта. Так, в микрорайоне Львовский на улице Железнодорожной, 10, предприниматели из разных регионов России представят для реализации продукты питания, товары повседневного спроса, товары легкой промышленности, молочную продукцию, разнообразные сувениры и многое другое. Организатор ярмарки – ООО «Либра», – говорится в сообщении.

Выставки-ярмарки организуются в целях удовлетворения спроса жителей на различные виды товаров, возможности приобретения их в шаговой доступности и обеспечения горожан качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.