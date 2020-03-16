РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Свыше 80 обращений по вопросам уборки подъездов, чердаков и подвалов поступило в управляющие компании от жителей подмосковного Красногорска за 2 недели, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«За две недели жители Красногорска 83 раза обратились в управляющие организации по вопросам уборки подъезда, чердаков и подвалов. Под контролем Госжилинспекции Московской области все заявки отработаны. Жители остались довольны качеством проделанных работ», - говорится в сообщении.

Согласно статистике ЦУР, по заявкам жителей в 42 МКД Красногорска навели чистоту и порядок под контролем Госжилинспекции.

«Управляющие компании обязаны регулярно производить уборку подъездов и прочих мест общего пользования. Для этого Госжилинспекция обязывает их составлять графики уборки, которые должны быть доступны для жителей и висеть на информационном стенде в вестибюле каждого подъезда», - напомнила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Она добавила, что захламление мест общего пользования несет в себе потенциальную опасность для здоровья людей, например, при возможном падении крупногабаритного мусора или возгорании. Поэтому использовать чердачные и подвальные помещения не по назначению или делать из балконов, лестничных клеток и кровель склады недопустимо.

«Если в вашем доме не производится уборка мест общего пользования, нужно немедленно обращаться в свою управляющую организацию. Удобнее всего это сделать через портал Единой диспетчерской службы Московской области (eds.mosreg.ru)», - говорится в материале.

Согласно классификатору УК должна устранить мусор и грязь в подъезде в течение суток. Исполнение контролируют специалисты Госжилинспекции Московской области в Центре управления регионом.

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