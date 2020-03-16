РИАМО - 16 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что необходимо сделать голосование по поправкам в Конституцию РФ безопасным, удобным и легитимным, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом правительства региона. Губернатор отметил, что в Подмосковье ведется подготовка к плебисциту за внесение поправок в Конституцию.

«Наши службы внимательно должны подготовиться, организовать и сделать это голосование безопасным, удобным, легитимным – все то, что мы традиционно предусматриваем при проведении важных массовых политических событий», — сказал Воробьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Общероссийское голосование по пакету поправок планируют провести 22 апреля.