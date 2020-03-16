РИАМО - 16 мар. Из-за распространения коронавируса в Москве до 10 апреля запретили все развлекательные, культурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе, а также внеуличные мероприятия численностью более 50 человек, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно», — написал Собянин.

Мэр попросил людей старшего возраста ограничить контакты с внешним миром и по возможности не выходить из квартиры, потому что эта категория населения наиболее уязвима перед коронавирусом.

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