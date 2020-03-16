РИАМО - 16 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в регионе находится под контролем, в Подмосковье работает горячая линия, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства области.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.

«Ситуация (с коронавирусом – ред.) находится под контролем. Все, кому был поставлен диагноз, приехали из-за границы, преимущественно из Европы. Мы создали горячую линию для того, чтобы максимально полно отвечать на вопросы, которые волнуют жителей. Все наши медицинские службы мобилизованы для того, чтобы не допустить распространения», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор ввел режим повышенной готовности в регионе в связи с коронавирусом. Отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. Организаторам концертов и спортивных состязаний, в которых будут участвовать меньше 5 тысяч человек, рекомендовано временно воздержаться от их проведения.

В Подмосковье ввели свободное посещение школ и детских садов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом все школы продолжают работу в штатном режиме.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч скончались. В России зафиксировали 93 случая заражения. В Московском регионе за сутки выявили 21 новый случай заболевания.