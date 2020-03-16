РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. В Домодедове 18 марта желающие смогут сдать кровь в День донора, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Домодедовское отделение «Российский Красный Крест» обращается ко всем неравнодушным к чужой беде людям. 18 марта с 09:00 до 12:00 в МКЦ «Победа» пройдет общегородской День донора», - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в акции, необходимо иметь при себе паспорт. Всем участникам выдадут денежную компенсацию в размере 650 рублей и справку на дни отдыха.

В Московской области за 2019 год заготовили более 60 тонн донорской крови и ее компонентов, в том числе более 10 тонн – во время выездных донорских акций.