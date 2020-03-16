РИАМО - 16 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть способы дополнительной поддержки для малого и среднего бизнеса, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.

«Все, что касается экономических вопросов, является актуальным. Пандемия (коронавируса – ред.) влияет на экономику, в том числе возможны риски для областного бюджета. Мы должны максимально задействовать ресурсы и наши наработки на региональном уровне, чтобы поддержать предприятия», — сказал Воробьев.

В Подмосковье действует множество разнообразных программ поддержки бизнеса. Одна из них - инвестиционный налоговый вычет, позволяющий снизить налог на прибыль. Подробную информацию об инвестиционном налоговом вычете и других мерах поддержки бизнеса можно узнать по горячей линии 0150, а также задать интересующий вопрос по электронной почте: 0150@mosreg.ru.