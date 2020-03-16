РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Консультации для кандидатов в члены общественной палаты Подольска пройдут 21 марта с 10:00 по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В июле 2020 года завершается срок полномочий действующего состава общественной палаты городского округа Подольск.

«В связи с формированием нового состава 21 марта пройдут консультации для потенциальных и выдвинутых кандидатов в члены общественной палаты Подольска. Консультации проводят – член общественной палаты Московской области Евгений Мартынов, представитель Главного управления социальных коммуникаций Московской области Дмитрий Пруссов и депутат совета депутатов Подольска Татьяна Круглова», - говорится в сообщении.

Консультации начнутся с 10:00 по адресу: улица Кирова, дом 4, вход со стороны концертного зала. Для участия необходимо иметь паспорт и заранее записаться по телефону: 8(496)755-57-70.