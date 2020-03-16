РИАМО ( ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Житель из подмосковных Люберец попросил, чтобы его бабушке, вдове ветерана ВОВ, вручили юбилейную медаль 75 лет Победы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в администрации Люберец прошел личный прием главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. На прием было задействовано было 14 человек.

«Бабушка у тебя замечательная, я дам команду, чтобы попробовали что-то сделать. Я попрошу начальника управления социальной политики Анжеллу Дмитриенко изучить эту тему, если есть малейший шанс помочь, мы поможем», - сказал глава.