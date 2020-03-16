РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Подрядные организации приступили к ремонту двух памятников воинской славы в микрорайоне Климовск Подольска в понедельник, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 16 марта, подрядные организации в ходе подготовки к 75-летию Победы приступили к работам у мемориала на Октябрьской площади и у памятного камня на Заводской улице в микрорайоне Климовск. Проводятся работы по демонтажу бортовых камней, плит, разрабатывается грунт, параллельно завозятся ограждения», - говорится в сообщении.

В марте начнутся работы на памятнике Неизвестному солдату, а также подрядчик приступит к работам на братской могиле.