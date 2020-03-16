РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. В подмосковных Люберцах для подпитки Наташинских прудов планируют пробурить две скважины, сообщается в группе управления по охране окружающей среды в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жители обратили внимание на обмеление Наташинских прудов.

«Администрация городского округа Люберцы весьма обеспокоена сохранением водоема, поэтому уже сейчас начинаются работы по наполнению такого важного для горожан водного объекта. Планируется провести работы по бурению двух скважин, которые будут подпитывать пруды, и не позволять уровню воды в них опускаться до критического», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что работы планируют провести до конца июля.