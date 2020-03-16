РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Управляющая компания МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска отремонтировала подъезды в одном из домов на Симферопольской улице, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск проводили ремонт подъездов в многоквартирном доме №23 по улице Симферопольской. Ими были покрашены потолки, стены, отремонтированы полы, заменены оконные рамы и почтовые ящики», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в настоящее время изготовляются входные двери, которые также будут заменены в данном доме.