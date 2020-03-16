РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. Городской интернет-портал «РИАМО в Мытищах» в соцсети «Вконтакте» проводит розыгрыш билетов на детский спектакль «Храброе сердце» и экскурсию по театру ФЭСТ, которые пройдут 22 марта.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно подписаться на сообщество «Театр ФЭСТ» в соцсети «ВКонтакте», быть подписчиком сообщества «РИАМО в Мытищах», написать в комментариях к конкурсному посту «Я был/а в театре ФЭСТ и еще хочу» или «Я не был/а в театре ФЭСТ, но очень хочу».

Победителей редакция выберет случайным образом 19 марта до 18:00, ими станут трое подписчиков. Победители конкурса смогут посетить детский спектакль «Храброе сердце» по пьесе Михаила Бартенева «Считаю до пяти» и экскурсию по театру.

Спектакль пройдет 22 марта, начало в 12:00. В 13:30 стартует экскурсия, где в роли экскурсоводов выступят актеры театра. Они покажут мир закулисья, театральные костюмы, грим, реквизит и расскажут о театральных профессиях, поделятся секретами мастерства.