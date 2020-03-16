РИАМО - 16 мар. В Москве выявили 20 человек, зараженных коронавирусом, в Подмосковье — одного человека за последние сутки, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Заболевшие россияне посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели, среди которых - Италия, Франция, Испания, Швейцария. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», - говорится в материале.

В России сегодня зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 у граждан России, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии.

Среди выздоровевших оказались два гражданина КНР, один россиянин, один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

В столице по указу мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта был введен режим повышенной готовности. В Московской области аналогичный режим действует с 13 марта согласно указу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Всего в мире заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч скончались.