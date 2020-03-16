РИАМО - 16 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на то, что новые школы в регионе нужно сдать в эксплуатацию в срок независимо от создавшихся экономических условий, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Об этом Воробьев рассказал на совещании с руководящим составом областного правительства.

«Приоритетные направления - строительство социальной инфраструктуры, школ. Наша задача - своевременно сдать учреждения - к сентябрю и декабрю. Все, что строится за внебюджет, необходимо внимательно сопровождать. Важно подобрать учителей, прошу заниматься этим серьезно и набрать самые лучшие команды для новых школ», — сказал Воробьев.

В регионе 1 сентября планируют открыть 16 новых школ. Это позволит значительно сократить вторую смену в Подмосковье. Всего в этом году в эксплуатацию в Московской области планируют сдать 39 школ.