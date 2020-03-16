РИАМО - 16 мар. В столичном метро, на станциях МЦК и МЦД появилось более 1,1 тысячи плакатов с информацией о временном закрытии Некрасовской линии подземки, 800 плакатов разместили в поездах, курсирующих по закрывающейся ветке, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Более 150 плакатов с информацией о предстоящем закрытии размещены на станциях Таганско-Краснопресненской, Некрасовской и Кольцевой линий, а также на пересадочных с ними станциях. Еще 30 плакатов информируют пассажиров о предстоящих ограничениях на пересадочных с Таганско-Краснопресненской линией станциях МЦК и МЦД», - отмечается в материале.

За две недели до закрытия Некрасовской линии в вагонах столичного метро начали звучать соответствующие объявления. Информацию также разместили на сайте подземки, в соцсетях и в приложении «Метро Москвы».

Некрасовская линия метро будет закрыта с 21:00 20 марта до 05:30 24 марта. Для пассажиров будут недоступны станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Закрытие ветки необходимо, чтобы подключить к инфраструктуре шесть новых станций.

На время закрытия по маршруту от станции «Некрасовская» Некрасовской линии до станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Сориентироваться на месте помогут инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров столичного метро, также на остановках повесят указатели.

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