РИАМО – 16 мар. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что количество россиян, заболевших коронавирусом, достигло 93 человек, из них четыре пациента выздоровели, сообщает РИА Новости.

«В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса. Из них 86 случаев – завозные, остальные – контактные», – сказала Голикова.

По ее словам, четыре пациента выздоровели. Еще 79 остаются на лечении в стационаре.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса приобрело характер пандемии. Всего в мире заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч скончались.

В столице по указу мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта был введен режим повышенной готовности. В Московской области аналогичный режим действует с 13 марта согласно указу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.