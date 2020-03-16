РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Хоккеисты с мячом из подмосковного Красногорска заняли третье место в турнире, который прошел в Королеве, сообщается в понедельник в Instagram-аккаунте управления по физкультуре и спорту администрации горокруга.

Открытый турнир спортшколы олимпийского резерва «Королев», посвященный памяти тренера, мастера спорта СССР Андрея Кукушкина, прошел в ледовой арене имени Касатонова в Королеве 14 марта.

«Команда хоккеистов с мячом спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий» 2009-2010 годов рождения заняла 3 место», – говорится в сообщении.

Станислав Беляев стал лучшим вратарем турнира.