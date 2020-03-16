РИАМО - 16 мар. Жительница Реутова Людмила Колобанова стала почетной участницей лыжного марафона длиной 50 километров, завершившегося в минувшие выходные в Алтайском крае, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В воскресенье, 15 марта, в Алтайском крае состоялся пятый 50-километровый лыжный марафон Черемное – Барнаул. В этом году (2020 году – ред.) его главным почетным гостем стала знаменитая спортсменка из Реутова Людмила Колобанова. В соревнованиях приняли участие почти 1,5 тысячи человек», – говорится в сообщении.

Праздник спорта был приурочен к закрытию зимнего сезона на барнаульской трассе здоровья.

«В свои 76 лет легендарная жительница подмосковного Реутова преодолела 189 летних марафонов и 168 лыжных марафонов серии Worldloppet. Людмила Колобанова – единственная в мире женщина, завоевавшая титул двенадцатикратного мастера по сверхдлинным дистанциям», – говорится в сообщении.

Известная в Реутове спортсменка, которую земляки прозвали «Железной леди» за волю к победе, ведет активный образ жизни, проводит мастер-классы по лыжам для всех желающих в городских парках. Людмила Колобанова принимает участие во всех значимых событиях культурной, спортивной и общественно-политической жизни города, является членом клуба «Активное долголетие».