РИАМО – 16 мар. Правительство России задумалось над продлением каникул для школьников из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Продление каникул школьникам указано в перечне мер, которые поручили проработать на совещаниях в кабмине в минувшие выходные.

«Эти меры поручено проработать для решения о целесообразности их реализации. Меры обсуждаются на фоне противодействия коронавирусу», - говорится в материале.

Весенние каникулы начинаются в российских школах с 23 марта.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 6,5 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов.