РИАМО - 16 мар. Объект спортивного назначения возведут на севере столицы, общая площадь земельного участка составляет 0,32 гектара, при этом на территории возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, фитнес-центр либо Дворец спорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Арендатора участка определили на городских торгах, новым владельцем стало ООО «Звенигородская дорожно-строительная компания». Компания предложила наибольшую цену за объект в размере 15,5 миллиона рублей.

«Город активно взаимодействует с частными инвесторами в вопросах реализации проектов по строительству новых спортивных объектов. Состоявшиеся торги стали третьими с начала года, по итогам которых в Москве появится еще один спорткомплекс», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Земельный участок расположен в Дмитровском районе Москвы по адресу: улица Ангарская, владение 49. Первоначально лот выставили на торги по цене в размере 1,5% от его кадастровой стоимости. В ходе торгов цена выросла в 40 раз до 15,5 миллионов рублей.

«Общая площадь будущего объекта спорта не должна превышать шести тысяч квадратных метров, при этом на строительство, согласно условиям договора аренды, отведено чуть более трех лет. После реализации проекта объект будет передан в собственность инвестора», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что высокий интерес к участку вызван его местоположением.

«За участок на Ангарской улице боролись семь инвесторов. Лот находится на севере Москвы в окружении сформированной жилой застройки. В непосредственной близости от него нет аналогичных спорткомплексов. Это и высокий уровень интереса горожан к здоровому образу жизни может обеспечить победителю окупаемость проекта», – добавил Щербаков.