РИАМО – 16 мар. В Ликинской городской больнице Орехово-Зуевского городского округа 21 марта состоится Единый день диспансеризации, жителям предлагают проверить свое здоровье, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации Орехово-Зуевского округа.

«В субботу, 21 марта, с 9:00 до 12:00 в Ликинской городской больнице пройдет Единый день диспансеризации. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Обследование проводится бесплатно», – сказал представитель администрации.

По данным агентства, диспансеризация пройдет по адресу: Ликино-Дулево, улица Калинина, дом №7 (поликлиника №2) с 9:00 до 12:00.