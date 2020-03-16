РИАМО - 16 мар. На грядущих выходных в Подмосковье и Москве снова будет холодно, в регион вернутся снегопады, температура воздуха упадет до минус 2 градусов, до этого небольшое потепление ожидается в середине недели, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Основные события развернутся в субботу и воскресенье. В эти дни мы останемся на отрицательном участке температурной шкалы. Будет от 0 до минус 2 градусов. При этом пройдут снегопады, но не такие интенсивные, как в прошлые выходные», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в середине недели ожидается кратковременное потепление. 18 и 19 марта воздух прогреется до 10 градусов, но в эти дни высока вероятность дождей.

«Сегодня ожидаем до 6 градусов тепла. Во вторник будет от трех до пяти градусов, без осадков, но облаков будет побольше. Среда и четверг будут дождливыми, но теплыми - до 8-10 градусов. В эти дни будет ветер до 10-12 метров в секунду», - добавил собеседник агентства.