РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. За последние две недели в управляющие компании городского округа Мытищи поступило 26 обращений по вопросам уборки подъезда, чердаков и подвалов, говорится в сообщении Государственной жилищной инспекции Московской области.

Под контролем надзорного ведомства все заявки отработаны. Жители остались довольны качеством проделанных работ.

«Управляющие компании обязаны регулярно производить уборку подъездов и прочих мест общего пользования. Для этого Госжилинспекция обязывает их составлять графики уборки, которые должны быть доступны для жителей и висеть на информационном стенде в вестибюле каждого подъезда. Захламление мест общего пользования несет в себе потенциальную опасность для здоровья людей, например, при возможном падении крупногабаритного мусора или возгорания. Именно поэтому использовать чердачные и подвальные помещения не по назначению или делать из балконов, лестничных клеток и кровель склады недопустимо!» – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Если в доме не производится уборка мест общего пользования, следует немедленно обращаться в свою управляющую организацию. Удобнее всего это сделать через портал Единой диспетчерской службы Московской области. Согласно классификатору, УК должна устранить мусор и грязь в подъезде в течение суток. Исполнение контролируют специалисты Госжилинспекции Московской области в Центре управления регионом.

«Если управляющая организация не идет навстречу и ей с помощью заявок постоянно нужно напоминать об обязанностях, то это повод обратиться в Госжилинспекцию Московской области. Согласно законодательству, инспекторы могут выйти на внеплановую проверку только после получения и регистрации официального обращения. Направить его можно через портал ГИС ЖКХ, Почтой России или написать лично в центральном офисе», – говорится в сообщении.