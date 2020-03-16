РИАМО - 16 мар. Опрос «Чем заняты подмосковные школьники: кружки и секции» стартовал в понедельник на Школьном портале Московской области и в социальных сетях, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в регионе Ксении Мишоновой.

Рассказать о своих увлечениях может учащийся любого класса. Опрос завершится 15 апреля. Результаты опроса покажут, насколько действующая в Подмосковье система дополнительного образования соответствует ожиданиям родителей и запросам современных школьников.

«Мы хотим узнать, чем сегодня живут наши школьники, какие кружки и секции они посещают, платно или бесплатно, насколько свободен их выбор занятий от влияния взрослых», – отметила Мишонова.

Она подчеркнула, что при необходимости на основании пожеланий подростков будет скорректирована региональная политика в сфере дополнительного образования.

По словам Мишоновой, кружки должны быть не только финансово доступны для родителей, но и полезны для самих детей.