РИАМО - 16 мар. Московские следователи проведут доследственную проверку по информации о получении ребенком ожогов в результате использования сухого льда на детском празднике, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что на вечеринке в честь для рождения четырехлетнего мальчика приглашенная девушка-аниматор показывала фокусы с сухим льдом. Кульминацией праздника стал момент, когда девушка начала лить сухой лед имениннику на голову, а мальчик стал кричать от боли. Прибывшие врачи скорой помощи диагностировали ожоги 1-й и 2-й степени.

«Из информации СМИ следует, что в результате использования сухого льда на детском празднике, четырехлетний мальчик получил ожоги. Ребенок был госпитализирован в одну из столичных больниц», – сказала Иванова.

Столичные следователи проверят все изложенные в статье факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.