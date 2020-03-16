РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Специалисты Госжилинспекции Подмосковья проконтролировали уборку в 29 многоквартирных домах по заявкам жителей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По заявкам жителей в 29 многоквартирных домах Подольска навели чистоту и порядок под контролем Госжилинспекции. Так, за две недели жители Подольска 37 раз обратились в управляющие организации по вопросам уборки подъездов, чердаков и подвалов. Под контролем Госжилинспекции Московской области все заявки были отработаны. Жители остались довольны качеством проделанных работ», – говорится в сообщении.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, управляющие компании обязаны регулярно производить уборку подъездов и прочих мест общего пользования. Для этого Госжилинспекция обязывает их составлять графики уборки, которые должны быть доступны для жителей и висеть на информационном стенде в вестибюле каждого подъезда. Захламление мест общего пользования несет в себе потенциальную опасность для здоровья людей и поэтому использовать их не по назначению недопустимо.

«Если в доме не производится уборка мест общего пользования, то нужно немедленно обращаться в УК. Удобнее всего это сделать через портал Единой диспетчерской службы Московской области. УК должна устранить мусор и грязь в подъезде в течение суток. Исполнение контролируют специалисты Госжилинспекции Московской области в Центре управления регионом. Если управляющая организация не идет навстречу и ей с помощью заявок постоянно нужно напоминать об обязанностях, то это повод обратиться в Госжилинспекцию Московской области», – заключается в материале.