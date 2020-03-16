РИАМО - 16 мар. Столичные следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на строительной площадке на юго-востоке города, второй строитель получил травмы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел во время строительных работ на улице Шоссейной. Произошло падение части бетонной конструкции, в результате чего один из рабочих погиб на месте, а второй получил множественные травмы.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются коллеги и возможные очевидцы», – сказала Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила она.