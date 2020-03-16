РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. В Домодедове отменили отчеты администрации перед населением в Колычевском административном округе и в микрорайоне Центральный, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Доводим до Вашего сведения информацию об отмене ежегодных отчетов перед населением в микрорайонах города и административных округах городского округа Домодедово: Колычевский административный округ, микрорайон Центральный», – говорится в сообщении.

С 13 марта на территории Подмосковья введены ограничения на проведение массовых мероприятий в соответствии с поручением губернатора области.

Вопросы и предложения, волнующие жителей, можно подать в территориальные отделы Колычевского и Ямского административных округов (город Домодедово, деревня Чурилково, дом №7А) и микрорайона Центральный (город Домодедово, улица Корнеева, дом №42) с учетом последующей обратной связи.