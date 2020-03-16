РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. Учитель-дефектолог ГБСО МО Мытищинского центра реабилитации инвалидов «Мечта» Александра Авилова одержала победу в конкурсе «Лучший специалист по социальной работе», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В понедельник в Мытищах прошел конкурс профессионального мастерства среди учреждений социального обслуживания.

«Ежегодно в соответствии с постановлением главы округа у нас проводится конкурс профессионального мастерства среди учреждений социального обслуживания «Лучший специалист по социальной работе». Конкурс проходит каждый год в разной тематике и не повторяется. В этом году (в 2020 году - ред.) у нас тематика – 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне», – сказала начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Ирина Скворцова.

Она добавила, что конкурс проводился в 2 этапа. В ходе первого заочного этапа участники прошли тестирование по предоставляемым мерам соцподдержки и социальным услугам ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям, а также представили отчеты о своей волонтерской деятельности.

«Два последних этапа конкурса прошли сегодня – это видеоткрытка-поздравление ветеранов, которую презентовали наши участники и мастер-класс по изготовлению поделки, связанной с 75-й годовщиной победы», – отметила Скворцова.

В конкурсе приняли участие четыре специалиста учреждений социального обслуживания городского округа: учитель-дефектолог мытищинского центра реабилитации инвалидов «Мечта» Александра Авилова, специалист по реабилитационной работе в социальной сфере мытищинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних«Преображение» Майя Мацкевич, психолог мытищинского дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Оксана Шкуренко, социальный работник мытищинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Эльвира Шамоенкова.

В состав жюри конкурса вошли начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Ирина Скворцова, председатель совета ветеранов городского округа Мытищи Владимир Тюлюбаев, заведующая отделением реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Мытищинского ЦРИ «Мечта» Валентина Марченкова.