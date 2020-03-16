РИАМО – 16 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уважительно относятся к разным взглядам на предлагаемые поправки в Конституцию России, однако их принятие будет зависеть от результатов всероссийского голосования, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов в понедельник, Песков заверил, что в Кремле видели обращение ученых, писателей и журналистов, касающееся изменений Конституции.

«Безусловно, мы видели это письмо. Есть разные письма. <…> Есть разные точки зрения. Вопрос в пропорции тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает (внесение изменений в Конституцию - ред.). Этот вопрос пропорции мы узнаем в результате голосования», – сказал Песков.

По его словам, в Кремле «принимают во внимание и знакомятся со всеми точками зрения».

«Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения», – отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Теперь Конституционный суд должен изучить закон на предмет соответствия фундаментальным положениям Конституции.

В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Планируется, что голосование состоится 22 апреля. Граждане будут голосовать по целому пакету поправок сразу, а не за каждую в отдельности.