Как правильно самоизолироваться в связи с угрозой коронавируса

Режим повышенной готовности в Московском регионе
По состоянию на 16 марта в России зарегистрировано 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире заразились более 150 тысяч человек. На прошлой неделе, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса приобрело характер пандемии.
В столице по указу мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ был введен режим повышенной готовности.
В Московской области аналогичный режим действует с 13 марта согласно постановлению губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ.
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Кто и на сколько должен самоизолироваться
Согласно принятым в столице и области нормативным актам, изолироваться должны те граждане, которые приехали из семи наиболее опасных с эпидемиологической точки зрения стран, а также те, кто контактировал с больными коронавирусом. Все проживающие с приехавшими из небезопасных стран граждане также обязаны соблюдать изоляцию (эта дополнительная мера введена в Москве 14 марта). На текущий момент к странам повышенной опасности относятся КНР, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания. Список может измениться в зависимости от ситуации с распространением вируса, его можно уточнить по телефонам горячих линий: +7 (495) 870-45-09 (в Москве), +7 (800) 550-50-30 (в Московской области).
Длительность самоизоляции – 14 дней, причем, судя по отзывам людей, прошедших через карантин, иногда отсчет начинают с момента выдачи предписания, а не с момента возвращения в Россию. Наличие симптомов для этого не обязательно.
Что нужно сделать по прибытии
По прибытии из страны, где зафиксирована повышенная угроза коронавируса, необходимо позвонить по телефону +7 (495) 870-45-09 (для москвичей) или +7 (800) 550-50-30 (для жителей Московской области), сообщив о том, в какие даты и какую страну вы посетили, указать свои фамилию, имя и отчество. Скорее всего, предписание о том, что надо оставаться дома, вам выпишут еще в аэропорту, но если этого не произошло, его вручат на дому.
Жителям столицы больничный на дом привезет курьер.
Московским и подмосковным работодателям властями рекомендовано способствовать своим сотрудникам в соблюдении режима самоизоляции.
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Как соблюдать карантин
При самоизоляции нельзя посещать работу, учебу, общественные места, приглашать гостей, надо оставаться дома. В сети была выложена история москвича, который вышел вынести мусор, не дождавшись окончания двухнедельного срока, и за это его оштрафовали, поэтому лучше не рисковать и лишний раз не выходить из квартиры.
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Как обезопасить своих близких
Близким потенциально инфицированного человека рекомендуется регулярно мыть руки с мылом, пользоваться кожными антисептиками, использовать строго индивидуальную посуду и предметы личной гигиены (зубные щетки, полотенца и тому подобное), регулярно проветривать помещение, спать отдельно от приехавшего из неблагополучной с эпидемиологической точки зрения страны. Это снизит потенциальный риск заражения.
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Если человек живет один
В случае если человек живет один, согласно информации на сайте столичного мэра, выходить из дома за продуктами, гулять с собакой, выносить мусор можно, но только в малолюдное время и используя медицинскую маску. И все же предпочтительнее пользоваться сервисами доставки продуктов и готовой еды, просить друзей или знакомых о помощи.
Как осуществляется контроль
В Москве контроль осуществляется с помощью систем видеонаблюдения. К тому же человеку во время карантина будут звонить участковые полицейские и врачи из поликлиники, спрашивать о самочувствии и проверять, выполняет ли он предписания.
Также донести о нарушении карантина могут и соседи. По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Юрия Телегина, сообщения и заявления физических лиц являются поводом для возбуждения дела об административном правонарушении (п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ). Поэтому заявление соседа вполне может привести к визиту от полицейского и штрафу.
Выдача больничных листов и окончание карантина
До 1 апреля 2020 г. в Москве действует особый порядок выдачи больничных листов. Выдаваться они будут всем, кто посещал страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, вне зависимости от наличия симптомов. В столице больничные привозят курьеры в течение двух дней после зафиксированной заявки по телефону горячей линии департамента здравоохранения: +7 (495) 870-45-09. Компенсация разницы между выплатами, получаемыми человеком на больничном, и реальной зарплатой не предусмотрена.
По окончании карантина человек должен позвонить все по тому же номеру горячей линии и сообщить, что срок изоляции истек.
Ответственность за нарушение карантина
За нарушение карантина человека могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, хотя второй вариант маловероятен. В тюрьму беглеца едва ли посадят, а вот оштрафовать могут.
Чтобы человека привлекли к уголовной ответственности, его деяние, то есть нарушение режима самоизоляции, должно привести к серьезным негативным последствиям.
Положения Уголовного кодекса применимы в случае с нарушением режима самоизоляции, так как коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Согласно статье 236 УК РФ (часть 1), если человек нарушит санитарно-эпидемиологические правила и это повлечет за собой массовое заболевание людей, на него наложат штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до полугода. Другие меры наказаний: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года.
Согласно части 2 все той же статьи 236 УК РФ, если в результате нарушения карантина кто-то заразится коронавирусом и умрет от этого, то есть деяние нарушителя «повлечет по неосторожности смерть человека», он будет наказан обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Что касается административной ответственности, то нарушение гражданами режима самоизоляции может рассматриваться как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, говорит юрист. Согласно статье 6.3 КоАП, возможные варианты наказания для физического лица – предупреждение или наложение административного штрафа от 100 до 500 рублей.
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Юридический аспект: законен ли карантин?
Как пояснил Юрий Телегин, в указе мэра Москвы о введении режима повышенной готовности приводится ссылка на подпункт «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Эта норма не наделяет должностных лиц полномочиями по возложению на граждан дополнительных обязанностей. Она лишь указывает на один из видов режимов, в котором функционируют органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а именно – на режим повышенной готовности при угрозе возникновения такой ситуации. Других правовых норм, которые обосновывали бы принятие мер из указа, в нем не приведено.
Несмотря на это, по мнению юриста, положения указа во многом можно обосновать нормами другого Федерального закона – от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Так, в статье 1 Федерального закона № 52-ФЗ содержится понятие карантина: «ограничительные мероприятия (карантин) – административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных».
А по статье 6 Федерального закона № 52-ФЗ субъекты РФ могут вводить и отменять на территории субъекта РФ карантин на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей.
Согласно пункту 3 статьи 31 Федерального закона № 52-ФЗ порядок осуществления карантина и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводится карантин, устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 № 65 утверждены санитарные правила по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Принятые меры можно обосновать рядом пунктов этих правил, они содержатся в разделах XV и XVI.
Пункт 15.1 гласит, что лица, общавшиеся с больным по месту жительства, учебы, воспитания, работы, в оздоровительной организации, по эпидемическим показаниям подлежат медицинскому наблюдению, лабораторному обследованию и экстренной профилактике.
В пункте 16.1 говорится, что при некоторых инфекционных болезнях в отношении лиц, общавшихся с больным, применяется разобщение. А перечень этих болезней, порядок проведения мероприятий и эпидемические показания, при которых в отношении лиц, находившихся с больным в очагах, применяется разобщение, определяются законодательством Российской Федерации (пункт 16.2).
Юрист «Европейской юридической службы» отмечает, что приведенные нормативные акты не устанавливают ни срока вводимых мер, ни подробного порядка их осуществления, в том числе – как именно должен проходить карантин. А иные нормы, регулирующие указанную ситуацию, отсутствуют. Однако в сложившихся обстоятельствах требования указа в части сроков самоизоляции и конкретных действий для получения информации о лицах, которые могли контактировать с заболевшими, во-первых, восполняют пробелы правового регулирования, во-вторых, не вступают в противоречие с приведенными нормами, говорит Телегин.
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