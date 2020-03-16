Как правильно самоизолироваться в связи с угрозой коронавируса

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За нарушение карантина человека могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, хотя второй вариант маловероятен. В тюрьму беглеца едва ли посадят, а вот оштрафовать могут.

Чтобы человека привлекли к уголовной ответственности, его деяние, то есть нарушение режима самоизоляции, должно привести к серьезным негативным последствиям.

Положения Уголовного кодекса применимы в случае с нарушением режима самоизоляции, так как коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Согласно статье 236 УК РФ (часть 1), если человек нарушит санитарно-эпидемиологические правила и это повлечет за собой массовое заболевание людей, на него наложат штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до полугода. Другие меры наказаний: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года.

Согласно части 2 все той же статьи 236 УК РФ, если в результате нарушения карантина кто-то заразится коронавирусом и умрет от этого, то есть деяние нарушителя «повлечет по неосторожности смерть человека», он будет наказан обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Что касается административной ответственности, то нарушение гражданами режима самоизоляции может рассматриваться как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, говорит юрист. Согласно статье 6.3 КоАП, возможные варианты наказания для физического лица – предупреждение или наложение административного штрафа от 100 до 500 рублей.

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