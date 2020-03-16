РИАМО - 16 мар. Инфощиты с правилами перехода через железнодорожные пути установили около платформы Удельная в подмосковном Раменском округе, где с начала года под колесами поездов погибли уже четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рязанское направление – одно из наиболее аварийных направлений на Московской железной дороге.

«На Удельной установили информационные щиты, где обозначены основные правила перехода через пути. Знаки привлекут внимание пассажиров, желающих перейти железную дорогу в неположенном месте, и заставят задуматься о собственной безопасности», - говорится в сообщении.

Всего в Раменском городском округе с начала этого года погибли 14 человек, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

Минтранс Московской области призвал пассажиров быть внимательными и переходить железную дорогу только в специально оборудованных местах, это пешеходные переходы, мосты, железнодорожные переезды.