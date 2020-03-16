РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. На железнодорожной станции Подольск временно перенесли вход в подземный переход из-за реконструкции одной из платформ, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На станции Подольск перенесен вход в подземный переход в связи с реконструкцией платформы от Москвы», – говорится в сообщении.

Проход на вторую и третью платформы D2 в настоящее время осуществляется за зданием касс пригородного сообщения.