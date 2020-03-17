РИАМО - 17 мар. МТС Банк признали лучшим банком в номинации «Забота о клиенте» на XIII церемонии вручения финансовой премии «Банк года» финмаркета Банки.ру, которая прошла 13 марта в Москве, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Приз вручили председателю Правления Илье Филатову и директору Департамента клиентского опыта МТС Банка Александру Кирдякину. Банк получил награду за высокий уровень заботы о клиентах 24/7, в том числе через сервисы «Народный рейтинг» и «Горячую линию» на сайте Банки.ру.

«В центре нашей стратегии – клиент. МТС Банк обслуживает более 5 миллионов клиентов финансовых сервисов. Поэтому для нас важно понимать, соответствовать и предвосхищать потребности и их ожидания. Спасибо Банки.ру!» – сказал Филатов.

В настоящее время МТС Банк входит в топ-30 банков в «Народном рейтинге» Банки.ру, где пользователи оставляют отзывы о работе финансово-кредитных организаций. По итогам 2019 года банк улучшил свою позицию, показав высокую долю решенных вопросов клиентов.

«Мы изучили работу банков на «Горячей линии Банки.ру», в «Народном рейтинге», в социальных сетях, а еще провели независимый опрос среди клиентов банков. Мы выяснили, что наш победитель реагирует на каждое обращение клиентов и делает это максимально оперативно. Команда банка за последние годы совершила огромный рывок и вывела качество сервиса на совершенно новый уровень! Этот банк готов прийти на помощь клиенту в любое время и в любом месте», – рассказала о методологии оценки директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова.

МТС Банк также демонстрирует отличное качество работы с клиентами в соцсетях – по результатам исследования компании Naumen в минувшем году МТС Банк стал лидером по лучшему обслуживанию в социальных сетях и мессенджерах.

Ежегодная профессиональная премия «Банк года» учреждена порталом Банки.ру в 2007 году. Премия призвана помочь клиенту на основе достоверного и непредвзятого мнения выбрать надежного финансового партнера, а бизнесу – ориентиры для дальнейшего развития.