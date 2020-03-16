РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. За две недели в Домодедове под контролем Госжилинспекции навели чистоту в подъездах, чердаках и подвалах в 13 многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«За две недели жители Домодедова 15 раз обратились в управляющие организации по вопросам уборки подъезда, чердаков и подвалов. Под контролем Госжилинспекции Московской области все заявки отработаны. Жители остались довольны качеством проделанных работ», - говорится в сообщении.

Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина отметила, что управляющие компании обязаны регулярно проводить уборку подъездов и других мест общего пользования. Для этого Госжилинспекция обязывает их составлять графики уборки, которые должны быть доступны для жителей и висеть на информационном стенде в вестибюле каждого подъезда.

Если в доме не производится уборка мест общего пользования, необходимо обратиться в управляющую организацию. Удобнее всего это можно сделать через портал Единой диспетчерской службы Московской области (eds.mosreg.ru). УК должна устранить мусор и грязь в подъезде в течение суток. Исполнение контролируют специалисты Госжилинспекции Московской области в Центре управления регионом.

Если управляющая организация не идет навстречу, то можно обратиться в Госжилинспекцию Подмосковья. В соответствии с законодательством, инспекторы могут выйти на внеплановую проверку только после получения и регистрации официального обращения. Его можно направить через портал ГИС ЖКХ, «Почтой России» или написать лично в центральном офисе.