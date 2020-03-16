РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 мар. На минувшей неделе на региональных дорогах подмосковных Люберец устранили ямы на площади около 90 квадратных метров, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе на региональных дорогах в Люберцах ликвидировали ямы общей площадью 89 квадратных метров. Работы проведены в рамках содержания дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры в нормативном состоянии», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что за неделю убрали 36 кубометров смета, вывезли и утилизировали 48 кубометров мусора.