РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Спортсмен из подмосковных Люберец стал серебряным призером на межмуниципальных соревнованиях по фигурному катанию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Соревнования проходили 14 и 15 марта в городе Лыткарино. Всего за медали боролись 140 спортсменов из Балашихи, Долгопрудного, Красногорска, Ступина, Лыткарина, Люберец и Раменского.

«Воспитанник комплексной спортивной школы олимпийского резерва Артем Морозов стал серебряным призером на межмуниципальных соревнованиях по фигурному катанию», – говорится в сообщении.