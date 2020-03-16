РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Бесплатные занятия для пожилых людей по проекту «Активное долголетие» приостановили в подмосковном Подольске до 30 марта, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Чтобы защитить наше старшее поколение (в связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, – ред.), занятия в рамках проекта «Активное долголетие» временно приостановлены до 30 марта. Сроки могут быть скорректированы на период действия режима повышенной готовности», – говорится в сообщении.

О возобновлении занятий будет сообщено отдельно.