РИАМО - 16 мар. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подписал приказ, который предусматривает дистанционное обучение для студентов в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

«При реализации образовательных программ МГУ предусмотреть <...> использование различных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся, педагогических, научных и административных работников опосредованно, в том числе с использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий», - отмечается в приказе.

Также студентам МГУ разрешили перейти на индивидуальные образовательные планы.

Приказ будет действовать с 17 марта и до момента, когда выйдет распоряжение об отмене данных мер.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 6,5 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зафиксировано более 60 случаев заражения новым коронавирусом.

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