РИАМО - 16 мар. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали Дому культуры на улице Южная в Реутове, объект может единовременно принимать 440 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

На первом этаже нового здания разместились вестибюльная группа и зрительный зал, театральная сцена, костюмерная и артистические комнаты, классы для занятий музыкой и пением.

«На втором этаже - помещения для студий музыкального театра, занятий хореографией, декоративно-прикладным искусством и художественным творчеством», - говорится в сообщении.

Общая площадь здания составила свыше 2,9 тысячи квадратных метров. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями.

В этот центр должен переехать музыкальный театр Реутовской школы искусств.

В этом году в регионе планируют ввести еще семь объектов культуры.