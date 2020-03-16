РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Жители подмосковного Красногорска 21 марта смогут послушать хиты 80-90-х годов прошлого века на концерте, который пройдет в усадьбе «Знаменское-Губайлово», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Двадцать первого марта в усадьбе «Знаменское-Губайлово» состоится концертная программа «Поверь в мечту. Хиты 80-90-х». На концерте выступят Сергей Баровский, Елена Валеева и вокальная студия «Ягодка», – говорится в сообщении.

Начало концерта в 16:00. Принять участие можно бесплатно. Мероприятие пройдет по адресу: Красногорск, улица Красная горка, дом №35.