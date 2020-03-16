РИАМО - 16 мар. К празднику Пасхи в Орехово-Зуеве состоится Большой праздничный концерт, он пройдет 26 апреля в Зимнем театре, в программе выступления местных вокальных коллективов, сообщается на официальном сайте театра.

«Приглашаем всех на Большой Пасхальный концерт 26 апреля. В программе принимают участие хор Орехово-Зуевского благочиния, хор Ликино-Дулевского благочиния, ансамбль «Созвучие», хоровая академическая капелла «Комсомолия», солисты вокального объединения «Bella voce». Концертмейстерами программы будут лауреаты международных конкурсов А. Гончарова, Н. Лобанова, С. Семенов», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, концерт состоится 26 апреля в Зимнем театре по адресу: Орехово-Зуево, улица Бугрова, дом № 5.Начало в 15:00, вход свободный. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8(496)425-77-11.