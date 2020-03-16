РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Спортсмены из Люберец завоевали 26 золотых медалей по тхэквондо, сообщил заместитель руководителя СК «Дан-Гун» Сергей Зубков.

15 марта в Московском центре боевых искусств прошел IV-й межрегиональный турнир по тхэквондо МФТ «Кубок Кремля» 98 спортсменов СК «Дан-Гун» представляли городской округ Люберцы.

«По результатам турнира наши ребята принесли в копилку 26 золотых, 26 серебряных и 27 бронзовых медалей. Данное спортивное мероприятие приурочено к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Поздравляем спортсменов, их родителей и тренерский состав спортивного клуба «Дан-Гун» за отличный результат», – сказал Зубков.

По его словам, следующим серьезным мероприятием для ребят и гостей является открытый кубок СК «Дан-Гун».