РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 мар. Улицы подмосковных Люберец на минувшей неделе убирали порядка 1 тысячи человек, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава округа Владимир Ружицкий.

«На прошедшей неделе управляющие и подрядные организации каждый день проводили работы по уборке городских и дворовых территорий. Всего задействовали 98 единиц спецтехники и 996 человек», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также в Люберцах полностью вывезли и утилизировали все поваленные деревья. Кроме того, коммунальные службы вывезли свыше 30 кубометров мусора с несанкционированных свалок.