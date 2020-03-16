РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Подъезд дома №18 на Московской улице Люберец занял второе место на областном смотре-конкурсе, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава округа Владимир Ружицкий.

«Подъезд дома №18 на Московской улице Люберец занял второе место на региональном смотре-конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». Номинация – «Лучший подъезд Подмосковья» в домах средней этажности», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в Люберцах с прошлого года заменили 130 лифтов, из них 100 пассажирских. Также с начала года уже отремонтировали 26 подъездов, в работе находятся еще 15.