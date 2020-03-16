РИАМО - 16 мар. В столичном районе Люблино неизвестные напали на мужчину и похитили у него барсетку, в которой находилось 750 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено по адресу: Иловайская улица, дом №12.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 15 марта в 18:30 по указанному адресу двое неизвестных подошли сзади к 57-летнему мужчине и вырвали у него из рук барсетку», - сказал собеседник агентства.

В барсетке находились денежные средства в размере 750 тысяч рублей, а также личные документы. После кражи злоумышленники скрылись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.