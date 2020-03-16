РИАМО - 16 мар. На этой неделе жителей Московского региона снова ожидает потепление, 18 марта температура воздуха прогреется до 10 градусов, но вернутся порывы ветра и дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«С юго-западными ветрами в столичный регион вновь начинает поступать теплый воздух, показания термометров повышаются. Выпавший накануне снег будет быстро таять», – отмечается в материале.

Днем 16 марта температура воздуха в столице прогреется до 2-4 градусов тепла, а в Подмосковье до плюс 1-6 градусов, осадков не ожидается.

Ночью 17 марта без осадков, но будет гололедица. Температура воздуха – от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве, а в области – от минус 4 до плюс 1. Днем в городе ожидается плюс 3-5 градусов, а в Подмосковье 1-6 градусов тепла.

18 марта обещает быть ветреным с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура поднимется не выше 0-2 градусов в Москве и от минус 3 до плюс 2 в Московской области. Днем в столице – плюс 7-9 градусов, а в области – плюс 4-9 градусов.

19 марта порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, пройдет небольшой дождь. Ночью в Москве столбики термометров поднимутся до 3-5 градусов тепла, а в области до 0-5 градусов. Днем в столице ожидается 8-10 градусов тепла, а в Подмосковье – от плюс 5 до плюс 10 градусов.

В пятницу температура начнет понижаться, ожидаются осадки, подует северо-западный ветер. Ночью будет от минус 2 до плюс 3, а днем 4-9 градусов тепла.